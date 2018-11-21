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4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Düzenleme kapsamında yemek kartlarındaki komisyon oranı yüzde 12’lerden yüzde 6’ya kadar indirilecek. Yapılacak yüzde 6’lık indirimin yemek kartı kullanıcılarına ise daha ucuza yemek olarak yansıması bekleniyor.

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'ne geçtiğimiz haziran ayında eklenen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yemek kartı düzenlemesi için tanınan 6 aylık süre yarın itibariyle sona eriyor.

Türkiye’deki 100 bine yakın işletme ve 4 milyonun üzerindeki kullanıcıyı yakından ilgilendiren yeni yasal düzenleme ile birlikte yemek kartlarındaki yüzde 12’lere kadar çıkan komisyon oranları yüzde 6'ya kadar indirilecek.

İSKONTODÖNEMİ SONA ERİYOR

22 Kasım'dan sonra yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto da uygulayamayacak. İş yeri sahipleri de yemek kartı şitketlerinden iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.

YÜZDE 6 SINIRI

Düzenlemeyle yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu işletmelere uyguladığı ve yüzde 12’lere varan komisyon oranı da yüzde 6'yı geçemeyecek.

BAKIM VE DEPOZİTO BEDELİ TALEP EDİLMEYECEK

Yine yemek kartı şirketleri sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında da herhangi bir bedel talep edemeyecek.


KARTTAKİ BAKİYELER DEVREDİLEBİLECEK

Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilebilecek. Düzenleme ile artık her önüne gelen yemek kartı da çıkaramayacak.

ÖNÜNE GELEN KART ÇIKARAMAYACAK

Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacak. Düzenleme yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar içinde uygulanacak.

PASTAYI 6 FİRMA YİYOR

Türkiye’de çok sayıda yemek kartı hizmeti veren şirket bulunurken pastayı ise 6 şirket yiyor. Söz konusu kurumların işletmelerden aldığı komisyon oranları ise yüzde 12’lere kadar varıyor. Bu da işletmelerin karlılığını büyük ölçüde düşürerek sıkıntıya girmesine hatta kapanmalara kadar giden sonuçlara yol açıyor. Yüzde 12’lik komisyonun karın yüzde 40’ı anlamına geliyor.

TALEP EDİLEN ORAN 3-4 ARASINDAYDI

Düzenlemeye ilişkin yenisafak.com’a konuşan Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kendilerinin komisyon oranı talebinin yüzde 3-4 arasında olduğunu ve bu anlamda komisyon oranlarının hala yüksek olmakla birlikte eskiye nazaran çok önemli bir yol kat edildiğinin farkında olduklarını belirterek, ‘’ Düzenleme gerçekleşmeden önce yemek kartı firmalarınca gerek Bakanlığımız nezaretinde gerek İTO nezaretinde pek çok kez bir araya geldik. Ancak kendi içimizde bir orta yol bulamayacağımız için kararı her iki tarafı da dinleyen bakanlığımız verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Yemek kartı firmalarının varlığını sektörümüz açısından çok önemsiyoruz. Sektörümüze katkı sağladıkları gibi kayıt dışının önlenmesinde de rol oynuyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.’’ dedi.

22 Kasım’dan sonra komisyon oranlarına yüzde 6’lık üst sınır uygulanacağına da değinen Bingöl, komisyon dışında, artık uygulama, barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edilmeyeceğini de söyledi.

YEMEK FİYATLARINA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Düzenlemenin tüketiciye yansımana ilişkin de konuşan Bingöl, ‘’Düzenleme sonrası işletmeler daha uygun fiyattan ürün satabilecek. Bu da tüketicinin cebinden daha az para çıkacağı anlamına geliyor. Yakın zamanda TÜRES olarak enflasyon ile mücadele kapsamında üyelerimiz ile yüzde 10 indirim kampanyası başlattık. Bu yasanın uygulamaya konulacağının bilinmesi kampanyaya katılım oranını etkiledi ve daha çok işletme bu kampanyamıza destek verdi.’’ diye konuştu.

UYMAYAN ŞİRKETE CİDDİ PARA CEZASI YOLDA

Belirlenen komisyon oranını üstüne çıkılması ve alınması yasak bedellerin alınması halinde rekabetin korunması kanunu kapsamında yer alan ceza yönetmeliğinin gerektirdiği yaptırımların uygulanacağını da kaydeden Bingöl, böyle bir ihlal durumunda yemek kartı firmalarının ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalabileceklerini de söyledi.

3 ŞİRKETE 7,7 MİLYON LİRA CEZA

Rekabet Kurulunca, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Sodexo, Edenred ve Network Servisleri A.Ş.'ye rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 7,7 milyon lira idari para cezası verildi.
KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
yemek kartı düzenlemesi çalışanlar Ticaret Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bankaların pos cihazlarında,günlük ortalama %2-2,5 oranlı komisyon kesintilerini düşünürsek,yemek şirketlerinin aylık ödeme yapacağı bu uygulamada %6 komisyon bedeli hala çok yüksek.
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