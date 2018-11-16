70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler alınabilir?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin belli olmasıyla birlikte, vatandaşlar da büyük ikramiye ile yapılabilecekleri düşünmeye başladı. İşte 70 milyon lira ile satın alabilecekleriniz ve yatırım karşılığında elde edeceğiniz gelirler:

Dudak uçuklatan rakam

1 / 13 49 bin 122 cumhuriyet altını

2 / 13 101 bin 596 adet yarım, 205 bin 882 adet çeyrek altın ve 331 bin 753 gram altın alınabilir.

3 / 13 İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 7 bin liradan kiraya verilebilir.

4 / 13 İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire alınabilir.

5 / 13 70 milyon lira yıllık yüzde 27 faizlebankaya yatırılırsa yılda 16 milyon 632 bin lira, ayda 1 milyon 320 bin lira, günde 44 bin lira getirir.

6 / 13 Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400 alınabilir.

7 / 13 134 bin 900 liralık Volkswagen Golf'ten 764 adet satın alabilirsiniz.

8 / 13 91 bin 550 liradan 764 adet Renault Clio,

9 / 13 71 bin 900 liradan 973 adet Fiat Egea satın alınabilir.

10 / 13 İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların toplam geliri aylık 380 bin lirayı buluyor.

11 / 13 Boğaz^da müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa alınabilir. Yalı 45 bin liraya, villalardan her biri 25 bin liraya kiraya verilebilir.

12 / 13 560 bin liradan 125 adet Mercedes kamyon alınabilir. Bu kamyonlar işletilirse ayda 1 milyon 250 bin lira net gelir elde edilebilir.