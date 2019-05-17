FİNANS

AB, Türkiye'deki Suriyeliler için 2,22 milyar avro aktardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

AB, Türkiye'deki Suriyeliler için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk desteğin ancak 2,22 milyar avrosunu gönderdi

AB, Türkiye'deki Suriyeliler için 2,22 milyar avro aktardı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler için sağlamayı taahhüt ettiği 6 milyar avroluk fondan bu zamana kadar 2,22 milyar avro aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) 12’inci idari komite toplantısının Brüksel'de yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, mali yardım programına ilişkin yıllık raporunun incelendiği kaydedilen açıklamada, sığınmacıları desteklemeye yönelik 845 milyon avroluk çeşitli proje tekliflerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fonun toplam 6 milyar avro bütçesi olduğu, fona 4,2 milyar avro tahsis edildiği, 3,45 milyar avroluk sözleşme yapıldığı ve 2,22 milyar avro ödeme gerçekleştiği belirtildi.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Suriyeliler destek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE OLDU ŞİMDİ,40 MİLYAR DOLAR HARCADIK,SADECE 2,22 MİLYAR AVRO ALDIK! BU NASIL HESAP,KİTAP ARKADAŞ? BİLEN VARSA ÇIKSIN ORTAYA BİR GÜZEL AÇIKLASIN DA GÖREYİM BAKALIM?
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