FİNANS

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentte su fiyatında yüzde 17 indirim yapıldığını, uygulamanın 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan başkentte su fiyatında indirime ilişkin açıklama yapan Tuna, "Belediye Meclisimiz su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılmasını tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirttiğimiz su indirimi tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Dış ekonomik oyunlara karşı üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ankara su faturası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna meclis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Su insanın en önemli ihtiyaçlarından biri. Ödediğim yüksek faturalarda sonra güzel bir uygulama oldu. Üstelik her şeye zam gelirken su fiyatının indirilmesi takdire şayan bir gelişme. İnşallah diğer kurumlarda bu durumu dikkate alarak indirim yaparlar. Başkan TUNA ya teşekkürler.
Demek ki Neymiş; AKP li Belediye Tarafından Daha Önce yapılan Zamlar GEREKSİZ ve ANKARALI VATANDAŞLARIMIZI Mağdur Etmek için Yapılmış. AKP li Atama Belediye Başkanı Tarafından da ANKARALI VATANDAŞLARIMIZIN Mağdur Edildiğinin İTİRAFI. 6 Ay Sonra Seçim Olmayacak Olsa ANKARALI VATANDAŞLARIMIZI Mağdur Ettikleri AKILLARINA Bile Gelmeyecekti. Saygılarımla
KONYADA BİNDİRİM ANKARADA İNDİRİM DARISI KKONYA YA YETER YA ZAM ZAM ZAM 80 TL SU FATURASI GELİYOR 30 TL DAĞITIM BEDELİ ÜLEN SUYU BARAJDAN TAKSİ TUTUP GETİRSEM 20 TL YAZAR BU NE YA KONYA BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANI YAP BÜYÜKLÜĞÜNÜDE GÖRELİM TAKVİME 4,5 MİLYON HARCIYACAĞINA SUYU İNDİR :((((
indirin tabi ki, ne de olsa KIZILIRMAK SUYU ZATEN İÇİLMİYOR.....
Demek ki Neymiş; AKP li Belediye Tarafından Daha Önce yapılan Zamlar GEREKSİZ ve ANKARALI VATANDAŞLARIMIZI Mağdur Etmek için Yapılmış. AKP li Atama Belediye Başkanı Tarafından da ANKARALI VATANDAŞLARIMIZIN Mağdur Edildiğinin İTİRAFI. 6 Ay Sonra Seçim Olmayacak Olsa ANKARALI VATANDAŞLARIMIZI Mağdur Ettikleri AKILLARINA Bile Gelmeyecekti. Saygılarımla
oylarrrrrrr
Sözde İstanbulda 1 ocak 2018 de indirim yapılıp ocak ayı bitmeden gizli kapaklı tekrat zam yapılmış di hepsi göz boyama yaptım mı yaptım deyip gizli zammı çakıp vatandaş uyanınca da dış güçlerin işi olur
Ankaralıların Yıllarca AKP li BELEDİYE BAŞKANI (ESKİ) İ.M.GÖKÇEK tarafından PAHALI SU KULLANMAYA muhtaç edildiklerinin kanıtı (İTİRAFI) olarak görüyorum. Ankaralı neden yıllarca PAHALI SU KULLANMAK durumunda kaldığına gelince; AKP li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.M.GÖKÇEK' in GEREKSİZ (DİNAZOR PARKI Vb. gibi) yatırımlarını finanse edebilmek için Ankaralı Kardeşlerimiz yıllarca PAHALI SU KULLANMAK durumunda kalmış olduklarının İİTİRAFI olarak görüyorum. Saygılarımla
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