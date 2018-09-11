Sosyal medya hesabı Twitter'dan başkentte su fiyatında indirime ilişkin açıklama yapan Tuna, "Belediye Meclisimiz su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılmasını tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirttiğimiz su indirimi tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Dış ekonomik oyunlara karşı üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı
SGK'dan kanser hastasına malül aylığı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 8 yorum