Ankara'da trafiği rahatlatacak projeye Meclis'ten onay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje sayesinde Başkent büyük bir meydana kavuşacak. Kent gündemine ilişkin önemli kararlarının alındığı Meclis’te, Başkent’in tarihi ve kültürel dokusunu içinde barındıran Ulus ve çevresindeki trafiğin yer altına alınmasına ilişkin Başkanlık yazısı görüşüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla meclis gündemine gelen yazıda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Şehrimizin tarihi semtlerinden Ulus’ta yer alan İtfaiye (Hergelen) Meydanı’nda Melike Hatun Camii önünden başlayıp, Atatürk Heykeli’nin yer aldığı Ulus Meydanı’ndan devam ederek Roma Hamamı önüne kadar olan bölge ile Bent Deresi Kavşağı’ndan, yine Atatürk Heykeli’nin yer aldığı Ulus Meydanı’ndan devam ederek Stad Oteli arasındaki bölgedeki trafiğin tamamen yer altına alınarak bölgenin tamamen yayalaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek."