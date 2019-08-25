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Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Turizmcilerde büyük sevinç

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu haber turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Turizmcilerde büyük sevinç

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Kente 1 Ocak-22 Ağustos döneminde 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.

Turizm sektöründe sevinç yaşanırken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Dolu dolu bir ağustos geçiriyoruz, eylülün de böyle geçmesini ümit ediyoruz. Tüm pazarlardaki artış devam ediyor. Turizmdeki bu rekorlar da devam edecektir." derken Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Yaz döneminde yakaladığımız büyüme trendini, özellikle düşük sezon saydığımız kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
turizm antalya

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