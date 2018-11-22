Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılıyor.

Bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte" dedi.

"MALİ DİSİPLİN TEMEL ÇIPAMIZ OLACAK"

Albayrak şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde mali disiplin temel çıpamız olacak.

Vergi sistemimiz daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesi yönelik çalışmalarımız devam edecek.



"YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET OLMAYACAK"

Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz.

E tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik ve yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladık.

KDV İADESİNE YENİ SİSTEM

Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.