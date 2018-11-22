FİNANS

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmektedir" açıklaması yaptı. Bakan Albayrak, KDV iadeleri ile ilgili de tutarların yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edileceğini açıkladı.

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılıyor.

Bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte" dedi.

"MALİ DİSİPLİN TEMEL ÇIPAMIZ OLACAK"

Albayrak şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde mali disiplin temel çıpamız olacak.

Vergi sistemimiz daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesi yönelik çalışmalarımız devam edecek.

"YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET OLMAYACAK"

Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz.

E tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik ve yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladık.

KDV İADESİNE YENİ SİSTEM

Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.

Çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması için 2019 yılı bütçesinde 3.4 milyar ödenek öngörülmektedir.

Esnaf ve çiftçiye verilen düşük faizli kredi bakiyesi 50 milyar TL oldu. Uygulamadan 858 bin üretici faydalanmakta.

Hazine garantili kredilerden üstlenim oranını tarihi seviyelere düşürdük. Hazine garantili dış borç stoku 2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 13.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7.7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık.

Dolar ve avro cinsinden tahvil ihraçlarına ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kendi piyasasından bahsediyor sanırım. kafayı bi dışarı çıkarın saraydan bakın bi piyasa ne halde. millet perme perişan! çek değeri yok kredi yok para yok. millet stoklarını bitiriyor. en fazla 2 ay daha böyle gider ama big bang yaklaşıyor eyyy damat ferit!
eee zeki müren de bizi görecek mi
piyasa filan kalmadı,şöyle çıkın sokağa esnafa sorun işler nasıl diye,piyasa ne durumda görün
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