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Bakan Albayrak: KDV uyuşmazlığında imzalar atıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi. Albayrak açıklamasında, KDV uyuşmazlığında son noktaya gelindiğini de belirterek, "İmzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak: KDV uyuşmazlığında imzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) Kongresi'nde konuştu.

Albayrak, şu mesajları verdi;

Türkiye'nin tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Albayrak, cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönem bu kadar güçlü olmadığını söyledi ve "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR GÜÇLÜ TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR"

Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Konutta faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

"KDV UYUŞMAZLIĞI SORUNUNU ÇÖZDÜK"

(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun.

KAYNAK:AA

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