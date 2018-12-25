FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı müjdeyi verdi! 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli: "Tarımda kırsal kalkınmaya destek için 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe verilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı müjdeyi verdi! 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı” (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 6. grupta yer alan 50 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını ifade ederek, bu destekle birlikte toplam hibenin 781 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, “Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon TL’lik yatırım yapılacak. 6. grupta yer alan bu projelerle birlikte IPARD-II 3. çağrı kapsamımda desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon TL hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak” diye konuştu.

DESTEKLER SÜRECEK

Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi. KAYNAK:İHA

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması
Düşüş durdurulamıyorDüşüş durdurulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli proje hibe

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Düşüş durdurulamıyor

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Alınan o paralar geri verilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.