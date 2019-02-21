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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37 milyar 483 milyon 611 bin lira artarak 2 trilyon 136 milyar 635 milyon 981 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Şubat ile biten haftada 37 milyar 483 milyon 611 bin lira artarak 2 trilyon 99 milyar 152 milyon 370 bin liradan 2 trilyon 136 milyar 635 milyon 981 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 34 milyar 977 milyon 574 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,12 artışla 996 milyar 928 milyon 282 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 355 milyon dolar artarak 200 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Bunun 183 milyar 970 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 323 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 155 milyar 314 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 451 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 476 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 729 milyon dolar oldu.


TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,40 azalışla 378 milyar 344 milyon 291 bin liraya düştü. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,90 artışla 344 milyar 488 milyon 553 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,72 azalışla 131 milyar 21 milyon 978 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 212 milyon 308 bin lirası konut, 5 milyar 277 milyon 892 bin lirası taşıt ve 200 milyar 854 milyon 91 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 15 Şubat ile biten haftada 10 milyar 853 milyon 14 bin lira artarak 2 trilyon 297 milyar 428 milyon 189 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,22 artış gösterdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mevduat banka

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