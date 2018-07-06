Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Küresel ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle yılın 5 ayında yüksek dalgalanma gözlenen döviz ve pay senedi piyasalarından kaçan yatırımcılar altına yönelirken bankalardaki altın hesaplarının değeri 32 milyar liraya dayandı.

Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk 5 ayında, döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcılar, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altına yöneldi.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının devam etmesi gibi nedenler etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 5 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bankalardaki altın hesapları da hem değer, hem de miktar bazında rekor seviyelere ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın 5 ayında 2017 sonuna kıyasla 7 milyar 711 lira artarak 31 milyar 814 milyon lira seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini gördü.