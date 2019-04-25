Basımı duran 500 avroluk banknotlar değiştirilebilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2002 yılından bu yana kullanımda olan 500 avro banknotların basımı, ECB'nin terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla aldığı karar doğrultusunda durduruluyor.

Bu banknotları basımı 26 Ocak itibarıyla Avrupa'daki 17 ülkede durdurulurken, karar yarın itibarıyla da Almanya ve Avusturya'da uygulamaya girecek.

Söz konusu banknotların basımının durmasına karşın, ilk aşamada bu paraların kişiler ve bankalarca kullanımına devam edilecek. 500 avroluk banknotlar, değerini koruyacak ve ödemelerde kullanılacak. Ellerinde banknot olanlar, avro sistemindeki merkez bankaları üzerinden süre kısıtı olmadan değişim ve takas yapabilecek.

Türkiye'de de elinde 500 avroluk banknot bulunan gerçek kişilerin, döviz büroları ve ticari bankalar üzerinden değişim yapması mümkün olacak. Bankalar da bu banknotları yurt dışındaki muhabir bankalarına gönderebileceği gibi Merkez Bankası ile işlemlerinde kullanabilecek ancak Merkez Bankası, gerçek kişiler için para değişimi yapmayacak.