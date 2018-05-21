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BDDK'dan döviz mevduatları için açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

BDDK Başkanı Akben, 'Hükümet döviz mevduatlarına el koyacak' dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyledi

BDDK'dan döviz mevduatları için açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz mevduatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Akben, son dönemde yayılan 'Hükümet döviz mevduatlarına el koyacak' dedikodusunun abesle iştigal olduğunu söyleyerek, "Öyle bir karar ne tartışıldı, ne görüşüldü, ne de çalışma yapıldı. Bu tarz algı operasyonları 2 yıl önce de yapılıyordu. Maalesef her seçim döneminde de yapılıyor. Ama 2001 krizinde bile böyle bir şey olmadı. Türkiye’de ekonomi 16 yıldır piyasa kurallarına uygun bir şekilde yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

Sendikasyonların yenilenme oranı yüzde 110'larda olduğuna işaret eden Akben, "Sektöre yurt dışı fon sağlayıcılarının ilgisi güçlü şekilde devam ediyor. Bankalarımız sorunsuz bir şekilde yurt dışından kredi sağlamaya devam ediyor. Yapı Kredi hem öz sermayesini artırıyor hem de birincil sermaye benzeri kredi alacak. Türk bankalarına yabancı ilgisi Denizbank örneğinde olduğu gibi devam ediyor. Derecelendirme kuruluşlarının dediği gibi sektör zayıf durumda olsa bunlar olabilir mi?" şeklinde değerlendirme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK Mevduat

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