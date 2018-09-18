FİNANS

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim meydana geldi, pompa fiyatları değişmeyecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/lt, kalorifer yakıtında 32 kuruş/lt, Fuel Oil'de 25 kuruş/lt, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/lt, Gaz yağında 34 kuruş/lt indirim gerçekleştiğini belirtti.

Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 EkimUzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruzSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt indirim EPGİS ÖTV

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yeşil Kundura konkordato istedi

Yeşil Kundura konkordato istedi

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 15 yorum
pompalayan. pompalayana..
yani indirimin hayrı millete değil, devletin kasasına.
Döviz yükseliyor,faiz artışı da kar etmedi,korkarım dolar da 7 seviyeleri çok yakın.
petrol ülkemizde de çıksa halk olarak her daim zamlı olarak ve en yüksek fiyatdan petrol almaya devam edeceğiz allah razı olsun bu yaptıklarınızı asla unutmayacağız
pompaya yansıyacak mı güzel soru. bence vatandaş pompalanmaya daha yakın :)
popa fiyatlri dgişmeyecekse indirimden BANA NE YAA!
MİLLETİ DÜDÜKLEMEYE DEVAM DİYOR KISACASI
dalganızı geçin bakalım
tüketiciye bir yararı yoksa. yemişim böyle indirimi..
lütfen artık yansıtın gerçekten can yakıcı olmaya başladı yetişemiyoruz...
Yükseklen yakıtlar ÖTV den karşılandı, fiyat sabitlendi. Peki dolar 1 tl olursa bir ihtimal, yine ötv artışı devam edipte yakıt fiyatları yine sabit kalmaz umarım !?!?!?
.Yiyiciler kurmuşlar tezgahı doymak nedir bilmez oldular.7 sülalerini geçtik,14 sülalelerini doyurmaya başladılar..Nalet olsun,haram olsun Alın terim bu zihniyete.
GENE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUM BURDA ÖNEMLİ OLAN DEVLETİN BİR AN ÖNCE AÇIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN ÖTV LERDE GEREKLİ RAKAMLARA ULAŞILMASI LAZIM BU ÜLKEDE BENZİN ÇEŞMEDEN AKSA BU SAATEN SONRA 5 TL ALTINA İNMEZ NEDENMİ DİYECEKSİNİZ BUNU ZAMANI GELİNCE GÖRÜRÜSÜNÜZ
Yine benzin varillerinin anormal fiyat değişikliklerinde birilerinin cepleri dolacak anlaşılan iki haftadır 3. değişiklik.
Bu saatten sonra indirim zor.Olan indirim de sözde indirim.
Diğer Haberler
'Türk balığı dünyada aranan balık haline geldi'

'Türk balığı dünyada aranan balık haline geldi'

Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz

Yeşil Kundura konkordato istedi

Yeşil Kundura konkordato istedi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.