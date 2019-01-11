Berat Albayrak açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü cezalarının iadesine başlandığını bildirdi.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır. pic.twitter.com/nWCTaCv1Kw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Ocak 2019



