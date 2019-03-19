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Berat Albayrak: Yazın dolar toplayanlar kara kara düşünüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Ağustos-ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Çok beklersiniz." dedi.

Berat Albayrak: Yazın dolar toplayanlar kara kara düşünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Göreve geldiğimiz ağustos ayından bu yana kadar Türkiye olarak türlü zorluklara göğüs germek ve mücadele etmek zorunda kaldık. Ülkemize yönelik finansal dalgalanmalar karşısında güçlü bir duruş sergiledik. Yaşadığımız saldırılara hızlı reaksiyon gösterdik. Türkiye 6 ay gibi kısa bir sürede güçlü bir reaksiyon gösterdi.

Birilerinin beklentisi Türkiye'nin diz çökmesiydi. 3-5 aylık bir süreçte önemli adımlar attı. En önemli yol haritamız göreve geldiğimizde ele aldığımız yeni ekonomi programımız oldu. Yeni ekonomi programında neyi öngördüysek ondan da iyi süreçte Türkiye yolunda ilerliyor. 2018 son çeyrekte yaşanan sürece rağmen, eksi 2 eksi 3 civarı kapadı. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Bırakın 4 çeğreyi iki çeyrek bile görmeyeceğiz. 2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. İlk çeyrekte geçtiğimiz yılın son dönemindeki daralmayı dolduruyoruz.

Yaz aylarında Türkiye turizm, tarımın etkisiyle cari fazla sürecine giriyoruz. Reel sektördeki olumlu gelişmelerle daha iyi noktalara taşıyacağız. Ekim, kasım, aralık aylarında bankalarımız kaynaklı kredi çağırmalarıyla yaşanan daralma; ocak, şubat, martta atılan adımlarla durdu. Kısa vadede ekonominin kırılganlığını azaltmaya yönelik birçok adım attık.

Ekim sonrasında faizler 20'lere, 20'lerin altına inmeye başladı. Bu yeterli mi, değil. İş dünyası, işin siyasi ve operasyon tarafını çok iyi görüyor. 4,5 sene seçim yok. Süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek. Enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz.

"DOLAR TOPLAYAN KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Çok beklersiniz. Hele seçimlerden sonra çok beklersiniz. Türkiye hazinesinin parası bol, çok rahat. Biz 2019'un finansmanını bitirdik. Gelen varsa uygun maliyetli bakarız.

Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katıyız. Programımızda önceliği enflasyonda tek haneli rakamlara inmek. Enflasyon üzerindeki baskının en başında gelen, gıda fiyatlarındaki spekülatif fiyatları sınırlamak için tanzim satış noktalarını devreye aldık. Mevsimsel etkilerden de kaynaklanan baskıları azalttık. Ocak-şubattaki spekülatif fiyatlama, tanzim satış devreye girer girmez yarı yarıya düştü. Devlet olarak gerekli gördüğümüzde her türlü müdahaleyi yapacağız.

ENFLASYON EYLÜLDE TEK HANE

Tedbirlere bağlı olarak enflasyonu 19'lu seviyelere getirdik. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz."

İkinci çeyrekle birlikte olumlu gelişmeleri göreceğiz. En kötüsü geride kaldı. Bunlar toparlanamaz diyenlerin ağzına lafı tıkayacak şekilde Türkiye çok hızlı refleks gösterdi. İçeride hala bu dediğimiz algıdaki birileri seçim odaklı yaklaşıyor. Seçim algısı hep seçimin ertesi gbü hayat devam ediyor birilerine. Birileri hayal kuruyor, 17 yıldır kuruyor.

"HEDEFLENENDEN DAHA İYİ OLACAK"

Ağustostaki spekülatif saldırıların nasıl üstesinden geldiysek birilerini hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Mayıs ayıyla birlikte tüm göstergelerde hedeflenenden daha iyi bir 2019 yılı ortaya koyacağız. Algı operasyonlarına rağmen yalanları boşa çıkınca karamsarlık pompalama sürecine yönelecekler."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dolar ekonomi büyüme

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