Beşiktaş'taki dev arazi satılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı'ndaki 31 bin 886 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyeceğine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı'ndaki 31 bin 886 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyeceğine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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