Beşiktaş'taki dev arazi satılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı'ndaki 31 bin 886 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyeceğine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi, pazarlanması ve satışı ile idare (belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacak.

Toplam 31 bin 886 metrekare alana sahip taşınmaz imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor.

Arazide şu anda Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu yer alıyor.

İmar durumuna göre ticaret ve hizmet alanında max TAKS:0.40 (taban alanı katsayısı), max KAKS:2.50 (kat alanı katsayısı-emsal) ve max H:Serbest (yükseklik) olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılacak.

Muhammen bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor. İhale 4 Nisan 2018'de saat 13.00'de yapılacak.