FİNANS

Beşiktaş'taki dev arazi satılıyor

14 Mart 2018 16:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı'ndaki 31 bin 886 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyecek. Arazide şu anda Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu yer alıyor.

Beşiktaş'taki dev arazi satılıyor

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Beşiktaş İlçesi Rumelihisarı'ndaki 31 bin 886 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyeceğine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 
Buna göre Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi, pazarlanması ve satışı ile idare (belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacak.
 
Toplam 31 bin 886 metrekare alana sahip taşınmaz imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor.
 
Arazide şu anda Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu yer alıyor. 
 
İmar durumuna göre ticaret ve hizmet alanında max TAKS:0.40 (taban alanı katsayısı), max KAKS:2.50 (kat alanı katsayısı-emsal) ve max H:Serbest (yükseklik) olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılacak.
 
Muhammen bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor. İhale 4 Nisan 2018'de saat 13.00'de yapılacak.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın