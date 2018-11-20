FİNANS

Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kripto para birimi Bitcoin'deki düşüş hareketi durmuyor. Bitcoin bir günde yüzde 15 düşüşle 4 bin 651 doları gördü.

Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

Kripto paralardaki düşüş, Bitcoin'in Ekim 2017'den bu yana ilk kez 5 bin doların altını test etmesiyle hızlandı. Bitcoin 16 bin 850 dolarlık zirvesinden (Aralık 2017) bu yana sürekli değer kaybediyor. Son bir haftadır serbest düşüş yaşayan Bitcoin'deki düşüş bu hafta daha da hızlandı.

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Bitcoin yüzde 15 değer kaybıyla 4 bin 651 dolar seviyesine geldi ve arka arkaya sekizinci günde de değer kaybederek en uzun süreli değer kaybettiği süreci gördü. Böylece Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 80 milyar dolar kritik seviyesine indi.

Bitcoin'in değer kaybının yanında diğer kripto paralar Ethereum yüzde 13, Litecoin ise yüzde 14 düşüş yaşadı.

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