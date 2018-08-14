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BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

BOTAŞ, bugünden geçerli olmak üzere 1 Eylül'e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitledi.

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Bu ayın ikinci yarısında dolar kurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu" dedi.

Yetkili, söz konusu uygulamanın BOTAŞ'ın sayfasında yer aldığını da bildirdi.

Dolar/TL Pazar günü illikit piyasada 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün saat 1236 itibarıyla 6.56 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ gaz dolar kuru

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
neden 3.00 yapmadın 6.5 yapıyorsunuz hani ekonomiye katkınız
zaten 6.5 şu an daha düşük de bari de etki yapsın piyasaya
oohhhh çok şükür 6.50 den sabitlenmesi çok iyi yoksa gariban bu kış donabilirdi.
sanki 4.50 ye sabitliyorsunuz. Devlet bile kabullendi kurun bu seviyesini. Kısın bu kurlardan evimize 500 tl yakıt parası gelir artık.
Şaka mı bu, iylik mi yaptın..
oh be ne büyük iyilik yapmış be.Bu Durum Resmen Vatandaşa Kazık Dalgamı Geçiyorsunuz insanlarla.
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