Bu taşlar 'altın' değerinde!

Mekke'den Beyaz Saray'a kadar birçok prestijli yapıyı süsleyen "Elazığ vişnesi", "Afyon beyazı", "Diyarbakır petrol yeşili" gibi özel taşlar, yüksek katma değeriyle ülke ihracatına büyük katkı sağlıyor. Yer altı zenginleri bakımından önemli potansiyele sahip Türkiye, doğaltaş sektöründe dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çıkan taşlar, alternatiflerine göre canlı renkleri ve dayanıklılığı dolayısıyla rağbet görüyor.

Dünyanın önde gelen mimari projelerinde kendine yer bulan "Elazığ vişnesi", "Afyon beyazı", "Diyarbakır petrol yeşili" gibi özel taşlar, Türkiye'nin doğaltaş ihracatına katkı sunuyor. Emsalleri metrekaresi 30 dolardan işlem görürken yaklaşık 120 dolardan satılan bu taşlar, doğaltaş sektörüne güç katıyor. 2017'de Türkiye'ye 2,1 milyar dolar döviz kazandıran doğaltaş ihracatı, katma değeri yüksek bu ürünlerle ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek ürünler ihraç etmenin zorunluluk haline geldiğini söyledi. Türkiye'de çıkartılan taşların dünyanın birçok ülkesi tarafından tercih edildiğini belirten Kaya, iç piyasadaki tüketimin ise yurt dışı kadar çok olmadığına değindi.

Dünyada mobilya modasıyla taş modasının aynı seyirde olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin de şöyle bir özelliği var; dünyada moda ne ise bizim ülkemizde o renk mevcut. Bu bizim ihracatta çok önemli bir silahımız. Ekonomi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sektöre çok büyük katkı sağlıyor. Dünyanın büyük otelleri, sıradan beyaz taşlar yerine Türk taşlarını tercih ediyor. Şu anda Elazığ vişnesi, Diyarbakır petrol yeşili gibi taşlarımız metrekaresi 100-110 dolara satılıyor. Aksesuar taşlarımızın metrekare fiyatı ise 250 dolara kadar çıkıyor. Pazarı genişlettikçe bu taşların da fiyatları yükselecektir."

"BEYAZ SARAY'DA VE MEKKE'DE ELAZIĞ VİŞNESİ"

Alacakaya Mermer ve Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Yaşlı da Elazığ vişnesinin 4 kıtada 60 ülkeye ihraç edildiğini vurguladı. Dünyada yalnızca Elazığ'da çıkan taşın çok özel bir ürün olduğunu dile getiren Yaşlı, bundan dolayı inşaat sektöründe birçok projede yer aldığını söyledi.

Türk taşlarının pazarlanması konusunda daha aktif çalışılması gerektiğini anlatan Yaşlı, "Bu taş, ABD'de Beyaz Saray'da kullanıldı. Suudi Arabistan devleti, Mekke'deki Safa ve Merve tepeleri arasındaki yola bu taştan döşedi. Öte yandan dünyanın önde gelen firmaları mağazalarında Elazığ vişnesini tercih ediyor." diye konuştu.

Yaşlı, şirket olarak 2017'de 100 bin metrekare Elazığ vişnesi satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bunun dışında çok kıymetli taşların da ocaklardan çıkarıldığını aktaran Yaşlı, "Marmara dolomit, Afyon beyazı, siyah inci gibi çok değerli taşlarımız mevcut. Bu ürünler alternatiflerine göre az bulunduğundan daha değerli. Diğerlerine göre yaklaşık 4 kat gibi bir fiyat farkı var." diye konuştu.