FİNANS

Bütçe Temmuz’da 9,9 milyar TL fazla verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

2018 yılı Temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi.

Bütçe Temmuz’da 9,9 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi sitesinden paylaşılan Temmuz ayına ilişkin Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu’na göre, 2018 yılı Temmuz ayında 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi. 2018 yılı Temmuz ayında 9,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Temmuz ayında 17,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

YÜZDE 37,6 ARTTI

Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 oranında artarak 93,4 milyar TL olurken bütçe giderleri yüzde 37,6 oranında artarak 83,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Temmuz ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 58,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 44,2 oranında artarak 75,8 milyar TL oldu.

OCAK-TEMMUZ 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68,7 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken bu dönemde 10,2 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 496,4 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22,7 oranında artarak 565,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında artarak 366,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,1 oranında artarak 506,6 milyar TL oldu.

Kaynak: İHA

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