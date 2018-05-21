Büyükveri şirketi Kimola'ya 1 milyon TL yatırım!

Nike, Japan Tobacco International, IPSOS, BPN İstanbul, Wanda gibi sektörün önemli marka ve kurumlarına hizmet veren Kimola’nın yapay zekası üzerine kurulu analitik ürünü, markaların, araştırma şirketlerinin ve strateji odaklı ajansların tüketici gruplarını daha iyi anlamasına, satış kanallarının stratejilerini oluşturmasına destek veriyor. StartersHub XO 2017 programından başarıyla mezun olduktan sonra post-seed yatırım turunu kapatan ekip, 3 ay içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp, Türkiye’nin SaaS modeliyle satış yapacak ilk “Tüketici İçgörü Platformu”nu erişime açacak. Bu sayede reklamverenler, araştırmak istenilen kitle sayısına göre paketlerden birini seçerek, 10.000 kişilik bir araştırmayı 3 saniye içerisinde alabilecekler.

Tüketicinin alışkanlıklarını daha iyi analiz eden şirketlerin, rekabette bir adım öne geçtiğini hatırlatan StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Kimola’nın gerçekleştirdiği ileri düzey analizlerin her sektörde katma değer yaratacağını söyledi ve ekledi: “Rekabetin hızla arttığı sektörlerde ayakta kalmanın yolu müşteriyi daha iyi anlamaktan geçiyor. Kimola’nın yerli Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiği hizmet, tek tıkla müşteri içgörüsü temin etmeyi mümkün kılarak yeni bir sayfa açıyor. StartersHub olarak, Kimola ekibini büyüme yolculuklarında desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”