Çağla bademin fiyatı 5'e katladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, üreticiler çağla badem hasadına başladı. Bu yıl ağaçların çiçek açtığı dönemde don olayının gerçekleşmesi üretimi ciddi oranda etkiledi.

ÇAĞLA BADEMİN FİYATI ARTTI

Geçmiş dönemlerde 2 ay süren hasadı, bu yıl yaklaşık 1 ayda bitireceklerini belirten üretici Cevdet Özen, kimi ağaçlarda meyvenin hiç olmadığını söyledi. Geçen yıla göre ortaya çıkan ürünün yarıdan az olduğunu belirten Cevdet Özen, “Geçen yıla göre yarıdan daha az. Fiyatta yüzde 100 zam oldu diyebiliriz. Geçen yıl çağla bademin toptan fiyatı 12 TL'den başlayarak 3 TL'ye kadar düştü. Bu sene 25 TL'den başlayarak 15 TL oldu. Ürün bitme aşamasına geldiği için bu seviyede kalacağa benziyor. Yaklaşık 2-3 hafta toplama sürer ve en son turşu olarak satılır. Ürünleri toptan veriyoruz. Geçen sene düşük olma sebebi ise hava koşulları ve don olmasından dolayı bazı ağaçlarımızda hiç ürün yok. Ağaçlar açmışken don oldu ve o sırada don çiçekleri götürdü, ürün elde edemedik” dedi.

İHA



