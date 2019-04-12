Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin kişiye ulaştı

Çağrı Merkezleri Derneği'nin açıkladığı 2018 Türkiye Çağrı Merkezi Pazar Araştırması'nın sonuçlarına göre, sektör, ülke genelinde 67 ilde yaptığı yatırımla istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

Sektörün pazar büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 21,5'lik büyümeyle 6,2 milyar liraya ulaşırken, Türkiye genelindeki müşteri temsilcisi sayısı yüzde 5,5 artarak 96 bin kişiye ulaştı.

Sektörde yönetici ve destek kadrolarla birlikte toplam istihdam edilen kişi sayısı 108 bine ulaşırken, bu rakamın 2019'da 112 bine çıkması bekleniyor. Ülke genelindeki istihdam oranlarında birincilik yüzde 26'lık oranla telekomünikasyon firmalarına, ikincilik ise yüzde 13'lük payla finans sektörüne gidiyor.

İlk ikiyi yüzde 11'lik ile kamu kurumları, yüzde 10 ile tüketim ürünleri sektörü, yüzde 8 ile bilişim, yüzde 6 ile lojistik-taşımacılık ile e-tcaret, yüzde 5 ile enerj-alt yapı ile sağlık, yüzde 4 ile eğlence-medya, yüzde 3 ile perakende noktaları, yüzde 1 ile konaklama-acente-turizm takip ediyor.

Türkiye'de 67 ilde en az bir çağrı merkezi yatırımı bulunuyor. Üç büyük şehrin dışında kalan Anadolu illerinde çağrı merkezlerine yapılan yatırım oranı yüzde 44 iken, 2018'de yüzde 56'ya yükseldi.