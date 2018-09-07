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Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Çalışma Bakanlığı, toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Başvurular okulların açılmasıyla birlikte başlayıp, İŞKUR üzerinden alınacak.

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişiyi istihdam edecek. Bu kişiler okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışacak.

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak.

TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak" denildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz” dedi.

İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

temizlik

TYP NEDİR?

İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma bakanlığı typ toplum yararına çalışma programı aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı istihdam İŞKUR

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hangi 80 bin..bir siyasi partinin yöneticilerinin olurunu almış 80 bin mi?yoksa liyakate dayanarak eşit şartlarda test edilmiş ve seçilmiş 80 bin mi?
Ben de fabrika yapıyorlar sandım..
80 bin kişi işten çıkartılıyor demek ki.
o kadar işsiz var 80.000 MÜJDE Mİ?
lale ekici .park bahçe tahminimce
Kısa sürede kadro alırlar ya da teşkilatlar müdahalede bulunarak bu çalışanların çalıştırılmalarına engel olurlar.
önceki okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışanlar ne olacak. ?
İyi de önce kur'a usulü yapılıyordu alımlar şimdi ise liste usulü yaniii partiden tanıdık varsa öyle giriyorsun. Buyur burdan yak.
İŞKUR üzerinden hangi pencereden başvuru yapılacak
o 80 bin kişinin içinde bende var mıyım acaba merak ediyorum ve hiçte olumlu düşünmüyorum sonuç için -.-'
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