FİNANS

ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (ÇAYKUR) yapılan açıklama ile 2019 çay sezonunda toplamda 230 bin ton yaş çay alımı ile son 20 yılın rekorunun kırıldığı dile getirildi.

ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

10 Mayıs 2019’da açılan 2019 yılı yaş çay sezonu ara vermeden devam ediyor. 3 sürgü olarak toplanan yer yer 4. sürgüye de ulaşan yaş çayın ilk sürgüsü tamamlanmak üzere. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada ilk sürgüde yani 10 Mayıs’tan bugüne son 230 bin ton yaş çay alındığı dile getirildi. 230 bin ton ile ÇAYKUR son 20 yılın en fazla yaş çay alımını gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, “ÇAYKUR olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren; işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaşçayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz. Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz.

Hatta yığılma, bekleme veya hiçbir sıkıntı yaşanmaması için arefe ve bayramda bile ara vermeden yaşçay alımları yapılarak üretime devam edilmiştir. Üreticilerimiz sorun yaşamasın diye özellikle hassasiyet gösterildiği halde bazı kesimler tarafından kamuoyunda iddia edildiği gibi Çaykur’un alım yapmadığı veya alımlarda yetersiz kaldığı gibi asılsız yorumları mesnetsiz ve taraflı bulmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ÇAYKUR’un kaliteli çay almaya dikkat ettiğinin altı çizilerek, “Tekrar hatırlatmak isteriz ki; dekara 500 kilogram olarak açıkladığımız kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla, toplama hataları olmaması şartıyla kaliteli çay almaya devam ediyoruz. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize, çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK:İHA

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor
Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladıMerkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü çay alimi

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü

Kolisi 5 liraya kadar düştü

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türk Ticaret Bankası'nın satın alma süreci askıya alındı

Türk Ticaret Bankası'nın satışında önemli gelişme

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.