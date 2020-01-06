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  4. Cep telefonu alacaklar dikkat! 2020'de kredilerin taksit sayısı 3 aya indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 2020'de kredilerin taksit sayısı 3 aya indirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

BDDK'dan Cep telefonu almak isteyenleri ilgilendiren karar. Son dakika haberine göre, cep telefonu için kullanılan kredilerin vadesinin 3 aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.

Cep telefonu alacaklar dikkat! 2020'de kredilerin taksit sayısı 3 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), cep telefonu için kullanılan kredilerin vadesinin 6 aydan 3 aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.

BDDK'nın konu ile ilgili taslağı internet sitesinde yayımlandı.

Taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.

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cep telefonu taksit BDDK

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