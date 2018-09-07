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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı

"Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda düzenlemeye gidilerek, "Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi." hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Otopark Yönetmeliği 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda, talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkanı da sağlanacak. AA

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