FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu? (Gram altında tarihi rekor)

20 Mart 2018 15:50

Altının gram fiyat, dolar kuru hareketliliğinden dolayı tüm zamanların en yüksek seviyeni gördü. Gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 lira ve Cumhuriyet altını 1.109 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? (Gram altında tarihi rekor)
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor. 
 
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.
 
Uzmanlar, altının gram fiyatının dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gördüğünü söyledi.
 
Altının gram fiyatının direnç seviyesini kırdığını ve yeni hedefinin 170 lira olduğunu kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 165,5 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
 
Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatını satış baskısı altında bıraktığını belirterek, "Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önderliğindeki ilk para politikası toplantısı gerçekleşecek. Fed'in başkanını bekleyen zorluk, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağına karar verilmesi olacak." dedi. 
 
Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.315 doların destek, 1.320 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 6 Oy
    Vay vay vay, asgari ücret; 5,5 çeyrek yapıyor,, kriz yılı dediğimiz 2002 de bile asgari ücretle 7 çeyrek alıyormuşuz,,,inanmayan araştırsın,,,,
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