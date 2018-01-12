FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu?

12 Ocak 2018 14:33

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.
 
Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor. 
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisine ilişkin hareketlenmelerin görülebileceğini belirterek, "ABD’de enflasyon verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Çünkü enflasyon beklentileri karşılayamaz ise ABD’nin büyümesine ilişkin beklentiler gerileyebilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında enflasyonun önemi bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Altının ons fiyatında yükselişler devam ederse 1.340 dolar gündeme gelebilir. Olası düşüşlerde ise 1.300 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş, altının gram fiyatı altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle değer kazandığını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 157 liranın destek, 162 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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