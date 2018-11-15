FİNANS

Çiçek bamyası onlar için 'çeyrek altın'

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Amasya'da hasadından sonra uzun süre muhafaza edilirken parasal değerini hiç kaybetmemesi ve çiçeğinin sarı renginden dolayı yöre halkı tarafından 'çeyrek altın' olarak adlandırılan çiçek bamyasından bu yıl 2 bin tondan fazla üretim gerçekleşti.

Çiçek bamyası onlar için 'çeyrek altın'

Amasya'da hasadından sonra uzun süre muhafaza edilirken parasal değerini hiç kaybetmemesi ve çiçeğinin sarı renginden dolayı yöre halkı tarafından 'çeyrek altın' olarak adlandırılan çiçek bamyasından bu yıl 2 bin tondan fazla üretim gerçekleşti.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, 5 bin 760 dekar alanda ekimi yapılan bamyadan 2 bin 258 ton üretim sağlandığını açıkladı.

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ALTIN GİBİ DEĞER KAZANMAKTA

Taşova ve Göynücek ilçelerinin üretimde başı çektiği ilde yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyaların iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına 120 TL’ye kadar varan fiyatlarla satışının yapıldığını anlatan Zekeriya Şeker, “Kurusu kış boyunca hatta bir sonraki yıla kadar saklanabiliyor. Hiçbir suretle değer kaybetmemekle birlikte altın gibi değer kazanmaktadır” dedi.

Şeker, bu yıl da coğrafi işaret tescili yapılan Amasya çiçek bamyasının böylelikle kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacağını dile getirdi. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
çiçek bamya çeyrek altın amasya

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