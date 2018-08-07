Çılgın proje'de ilk adım atılacak, dev proje hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'ndaki Türkiye'nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar 7/24 esasına göre tam kapasite sürüyor. Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek." dedi.

Türkiye'nin prestij projesi Kanal İstanbul'da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre içinde ihale ilanına çıkılmasının planlandığını söyledi.

Turhan, AA muhabirine, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 100 Günlük İcraat Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve programın en önemli maddesi olarak ifade edilen İstanbul Yeni Havalimanı ilk fazının 29 Ekim'de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, projenin Türkiye'yi, Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getireceğini bildirdi.