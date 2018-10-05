Çıraklara bin 602 TL harçlık

Devlet, çıraklık eğitimi alacak gençlere aylık bin 602 lira harçlık verecek. Program 8 ay sürecek, mesleki eğitim boyunca gençlerin sağlık ve iş kazası primleri de ödenecek.

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden canlanıyor. İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alacak gençlere devlet aylık bin 602 lira harçlık verecek. Proje kapsamında 8 ay süreyle mesleki eğitim alınacak. Kursa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz günlük icraat programı kapsamında istihdamı teşvik adımları da sürüyor. Bu kapsamda sanayicinin çırak ihtiyacını karşılamak için de yeni bir program başlatılıyor. Türkiye genelinde işverenlerin çırak ihtiyaçlarına ilişkin bir envanter çalışması yapılarak odalar ve borsalar birliği aracılığıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletilecek. İki yıl sürecek program kapsamında hem teorik hem de pratik eğitim bir arada uygulanacak. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine göre belirlenecek. (Takvim)

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