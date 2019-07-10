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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hak-İş 14. Olağan kurulunda konuştu. Merkez Bankası'ndaki görev değişimine de değinen Erdoğan, "Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan, "İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum." dedi.

'IMF DİYE BİR ŞEY YOK'

"Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız."
Geçici orman işçilerinin görev süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Merkez Bankasındaki görev değişikliğine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor.

Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.

Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz.

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalama peşinde olanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz."

'BAKANLIK VE KURUMLARIN ZAFİYETLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi başlattık." dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hak-iş merkez bankası faiz enflasyon

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sayın başkan merkez bankası başkanını görevden alarak bir sonuca varamayız damadı görevden alırsak sonuç çok daha güzel olur.
tam bağımsız olduğunu iddia eden yeni merkez başkanı talimatı aldı..)), haftaya faizler tek rakamlı hanelere inerek, tokinin elinde patlayan konutlar halka çakılır, elde edilen gelir rantiyecilere pompalanır, işsizlik rakamları yükselir, inşaattan kaçan döviz alır, döviz dış ticaret açığını büyütür, kaçan sıcak para istikrar, adalet görmedikçe gelmez, vatandaş makatında şemsiyeyle dolaşmaya devam eder. özgürlükler ülkem ve kralımız sen çok yaşa..))
sayın yeni başkan, sen mesajı aldın
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