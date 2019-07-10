Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan, "İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum." dedi.

'IMF DİYE BİR ŞEY YOK'

"Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız."

Geçici orman işçilerinin görev süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.