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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilişim personeli alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı istihdam edilecek. İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilişim personeli alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak.

Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden 15-29 Nisan döneminde yapılabilecek.

İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek.

Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisini kullanabilecek.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bilisim uzmanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
alınanlar cooooktaaaan bellidir caz yapmasınlar bosuna
Seni beni alacak değiller herhalde.Kim oldukları bellidir.
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