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Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul Yeni Havalimanı'nda

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için UPS, DHL, FedEx gibi kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer kiralamak için UPS, DHL, FedEx gibi önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların hızla sürdüğünü, havalimanının ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını anlatan Turhan, buranın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Havalimanının dünyanın önde gelen dev şirketlerinin dikkatini çektiğini belirten Turhan, "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmesi için ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu." diye konuştu.

"İstanbul kargo taşımacılığının da merkezi olacak"

Cahit Turhan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacağını söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mevcut olan ve yapımı devam eden havalimanlarının atıl kapasitelerinin verimli kullanılabilmesi, özellikle de İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyada önemli kargo merkezlerinden biri olma yönündeki potansiyel fırsatlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar sonucu hazırlanan ve yürürlüğe giren yeni mevzuatla kargo ve posta hizmetinin A ve B grubu yer hizmeti kuruluşlarının yanı sıra sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkanı getirilecek."

Yapılan değişiklikle söz konusu hizmeti yapmak isteyen kuruluşların, şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartının aranmayacağını belirten Turhan, "Bu değişiklikle özellikle dünya çapında hava kargo hizmetleri sunan büyük firmaların ülkemizde de faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanacak ve ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi haline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir." değerlendirmesinde bulundu. AA

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İstanbul Yeni Havalimanı kargo şirketleri - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan UPS DHL

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