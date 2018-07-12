Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Kapalıçarşı’da yıllardır esnaf olan İsmail Korkmaz doların bu denli oynaklı göstermesine çok şaşırdığını söylüyor. Ayrıca turistlerin eskiden dolarla alışveriş yaptığını ancak şimdi TL’ye döndüklerini söylüyor.

Korkmaz, “3 gün önce 100 dolar bozdurdum ihtiyacım vardı. Masraflar çok dolar endeksli olduğundan masraflar devamlı yükseliyor. Ben 4,70’ten bozdurdum şimdi zarar ettim. 100 dolar önemli değil ama dolarla daha çok borcum var. Asıl önemli olan onlar. Ayrıca turistler de alıştı. Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, doları bozdurup geliyorlar eskisi gibi dolar vermiyorlar. Biz de doların ne olduğuna şaşırdık. Çarşının hali zaten duman. Bu dolar 5 TL’yi geçer. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bakanın değişmesinden oldu.” ifadelerini kullandı.

4 65 TL’LİK TABELA

Kapalıçarşı’nın girişinde yer alan bir döviz satıcısı ise uyanıklık yaparak doları 4.65’ten aldığını tabelaya yazdı. Kur oynaklığı sebebiyle de döviz satışı yapmayı bıraktı. Yani uygun fiyattan döviz alan satıcı aldığı dövizleri kur oynaklığı sebebiyle satmadı.