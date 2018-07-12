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Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da kur fiyatının çok oynak olmasından dolayı dövi.z bürolarının bazıları işlem yapmayı bıraktı. Tabelalar kapandı. Bazıları ise sadece 4.65'ten dolar alıyor.

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Kapalıçarşı’da yıllardır esnaf olan İsmail Korkmaz doların bu denli oynaklı göstermesine çok şaşırdığını söylüyor. Ayrıca turistlerin eskiden dolarla alışveriş yaptığını ancak şimdi TL’ye döndüklerini söylüyor.

Korkmaz, “3 gün önce 100 dolar bozdurdum ihtiyacım vardı. Masraflar çok dolar endeksli olduğundan masraflar devamlı yükseliyor. Ben 4,70’ten bozdurdum şimdi zarar ettim. 100 dolar önemli değil ama dolarla daha çok borcum var. Asıl önemli olan onlar. Ayrıca turistler de alıştı. Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, doları bozdurup geliyorlar eskisi gibi dolar vermiyorlar. Biz de doların ne olduğuna şaşırdık. Çarşının hali zaten duman. Bu dolar 5 TL’yi geçer. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bakanın değişmesinden oldu.” ifadelerini kullandı.

4 65 TL’LİK TABELA

Kapalıçarşı’nın girişinde yer alan bir döviz satıcısı ise uyanıklık yaparak doları 4.65’ten aldığını tabelaya yazdı. Kur oynaklığı sebebiyle de döviz satışı yapmayı bıraktı. Yani uygun fiyattan döviz alan satıcı aldığı dövizleri kur oynaklığı sebebiyle satmadı.

Dolar/TL yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrısının, ticaret savaşı kaynaklı küresel satış baskısıyla bir araya gelmesiyle yeni rekor olan 4.9776'yı test etti. Biz de sozcu.com.tr olarak İstanbul’da doların ve altının kalbinin attığı yere Kapalıçarşı’ya gittik. Kimi esnaf dolar ve euro satışına devam ederken kimisi ise tabelalarını kapattı. Ancak içlerinden birtanesi daha uyanık davranarak dışarıda yer alan tabelasına 4,65(dolar alışı) yazdı ve tabelanın dolar satışı kısmını kapattı. Döviz bürosunda bulunan yetkiliye neden dolar satmadığını sorduğumuzda ise oynak kuru neden olarak gösterdi.

İşte o uyanık esnafın o tabelası;

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Anahtar Kelimeler:
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