FİNANS
  4. Dolar kuru 22 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar kuru 22 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 07:14 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 22 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 22 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 22 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

22 Ocak itibari ile dolar kuru 5,93 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk gününde yeni rekor düzeyde kapandı.

BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 504 puanı ve en yüksek 123 bin 804 puanı gördükten sonra, 0.76 artışla 123 bin 556 puan ile yeni rekor düzeyde kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 177 bin 517 puanı ve en yüksek 182 bin 66 puanı gördükten sonra, kapanışta yüzde 1.01 artışla 181 bin 51 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşüşle yüzde 10.90’a düşerken, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 0.68 artışla 10.30’ yükseldi.

Gün sonuna doğru;

  • dolar en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9350 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5859 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında,

  • sterlin de en düşük 7.6875 lira ve en yüksek 7.7226 lirayı gördükten sonra 7.71-7.72 lira aralığında işlem gördü.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Çeyrek ve gram altın ne kadar?Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktıTürk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar, dolar kuru ne kadar, 22 ocak dolar kuru, döviz kuru,

En Çok Okunan Haberler

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 22 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı

Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.