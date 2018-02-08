FİNANS

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

08 Şubat 2018 14:18

E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soy ağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi.

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

 E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soy ağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi.

 
E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı.
 
Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E Devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.
 
Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.
 
 
 
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.
 
Soyağacı Nedir?
 
Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.
 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.
 
Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.
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Okuyucu Yorumları28 yorum
  • 442 Oy
    çok güzel bir uygulama .. tebrikler.
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  • 561 Oy
    Fetö itinin soyadına bakın kesin ermeni uşağıdır.50 senedir kendisini müslüman diye sakladı,müminleri ve ülkeyi güzelce söğüşledi, tabi geceleri peyhamber efendimizle (haşa) istişare yaparak yapmış bunları, bizim sefil halkta yedi tabi işin ucunda kemalizmi karalayacaklar ya.halbuki en akıllı müslümanın m.kemal olduğundan bihaber bir yığın insanlar topluluğu.etme bulma dünyası bu işte.
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  • 0 Oy
    Kendi halkına nasıl sefil dersin. Sadece sefiller mi inandı.
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  • 86 Oy
    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu da hazırlanırsa iyi olur. Doldurmak, uzun süre aldığı gibi zahmetli de. Birçok yerden istendiği gibi, alanı da genişleyecek gibi görünüyor.
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  • 69 Oy
    mynet sayende iyice kitlendi sağol.
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  • 39 Oy
    hep fakir bizmkiler hiç zengin yok
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  • 42 Oy
    sistem kilitlenmiş. her şeyi edevlet e yükleyenler bu sistemin server ını güçlendirmek için niye yatırım yapmaz. öyle olsa kilitlenme yaşanmazdı.
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  • 27 Oy
    zaten kitleniyorsa bu haberden sonra hiç açılmaz artık sistem :))
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  • 40 Oy
    birsürü soyu bozuk çıkar şimdi
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  • 23 Oy
    soyumuz soylansın,boyumuz boylansın..
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  • 22 Oy
    iyi uygulamada keske osmanlı arsivleriylede birleştirilseydi 1850 lere kadar gidiyor..daha oncesi yok..
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  • 20 Oy
    Ben zamanında araştırmıştım biliyorum. Bakalım burdan da bakayım doğru mu. Bu arada bizi yönetenlerinde hepsinin bu bilgilerini öğrenmek isterdim.
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  • 17 Oy
    gercekten cok guzel bir hizmet.emegi gecenlere tskler
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  • 17 Oy
    Süper bir uygulama olmuş daha eski nüfus arşivleri de düzenlenip açıklanmali Türkiye'de hemen herkes göçmen ve nereli olduğunu bilmeye hakkı var
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  • 15 Oy
    öğrenen varmı
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  • 13 Oy
    akrabalar birbiriyle görüşmüyor büyükler hayattayken herkes birbirini görüyor tanıyordu şimdi kim kime dum duma ne yapacaklar soylarını kitaplarda anlatıldığı gibi herkes çekirdek aile oldu
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  • 15 Oy
    sistem göçtü galiba :-)
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  • 8 Oy
    Alt soy üst soy ( Soy ağacı ) bilgilerimizi e- devletten öğrenmemiz çok iyi oldu. Normalde nüfus müdürlüklerinden öğrenebiliyorduk. Bu bilgileri istediğimizde zorluk çıkaran nufus memurluklarını biliyorum bu belgeyi almak için 2 ay beni uğraştırdılar. Çok iyi oldu bu uyğulama. Keşke alt soy üst soyumuzda bulunan kişilerinde nüfus vukuat örneğini almakta zorluk çıkarabiliyorlar keşke bunuda e devlet üzerinden öğrenebilseydik. işimizi şansa bırakıyoruz bezen nufus memurları bu belegeyi veriyor bazende yok veremeyiz dediklerine şahit oldum
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  • 2 Oy
    e yani bu tür e devlet kitleyici sistemleri açarken CUMAAAAAAAA akşamından sonra açsak nasıl olur acaba yani hafta sonu ! İŞ YAPAMIYORUZ ,
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  • 1 Oy
    millete iş cıktı şimdi uğraş dur girecem diye
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  • 1 Oy
    süper ya birisi sen kimsin lan dediğinde abi bi bakalım valla bende şimdi öğreneceğim diyebileceğiz ????????
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  • 0 Oy
    Ülkede bütün kamu kuruluşlarının iki kelimelik özeti işte. SİSTEM GİTTİ.
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  • 0 Oy
    CTRL+W yapınca hızlı açılıyor
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  • 18 Oy
    Bende sorguluyordum, haberi duyunca. Aradan 1 saate yakın geçti. Halen sorguluyor :) Sonucu bekliyorum. Meğerse benim gibi meraklılarda sisteme girmiş. Kusura bakmayın lütfen bilmiyordum yoğunluğu. İstemeden sistemi kilitlemişiz :D
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  • 74 Oy
    VATAN HAİNİ OLANLARI DA TESPİT EDEN BİR UYGULAMA OLSA KEŞKE... EN AZINDAN İNFAL ETMEK DAHA KOLAY OLURDU...!!!! DEVLETE KARŞI GELEN, BÖLÜCÜLÜK YAPMAYA ÇALIŞAN, VATAN HAİNLERİ TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILSIN....
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  • 164 Oy
    bende sistem kilitli deel ama soy agaci diye bir ibare yokki
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  • 59 Oy
    @aaltas_1977 e devleti açtığınız zaman arama butonuna soyağacı diye yazın hemen çıkıyor.
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  • 473 Oy
    he zaten başka derdimiz yoğ bi bu eksikti
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