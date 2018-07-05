FİNANS

Ekmek fiyatları artacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmek fiyatlarında artışın gündemlerinde olduğunu belirterek "Yeni belirlenecek olan kilogram başına azami ekmek fiyatı enflasyonun üzerinde olmayacak" dedi.

Ekmek fiyatları artacak mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yetkisiz kişilerin ekmek fiyatlarına ilişkin söylemleri olduğuna dikkati çeken Balcı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un un fiyatlarında artış olacağına ve ekmek fiyatlarının da artması gerektiğine ilişkin açıklamalarını doğru bulmadığını söyledi.

Balcı, kalitede çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmediklerini vurgulayarak, söz konusu iki bölgede rekolte düşüklüğü olabileceğini, bunun da un fiyatlarına çok fazla yansımayacağını düşündüklerinin altını çizdi.

Federasyon olarak bu yılın haziran ayına kadar ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade ettiklerini anımsatan Balcı, şöyle konuştu:

"Kasım 2015'ten bugüne kadar ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmadı fakat geçen zaman zarfında akaryakıtta yüzde 28, maya fiyatında yüzde 25, SGK primlerinde yüzde 23 artış oldu. Bunlar göz önüne alındığında fırıncı esnafının fiyat artışı yapmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Biz haziran ayı gelince daha buğday hasadı yapılmadan, dış güçlerin ülkemizin üzerinde oynadığı ekonomik oyunları gözardı ederek bu gelen farkları hemen 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe koymayı doğru bulmadık. Fırıncı esnafı kazanmazsa sağlıklı, kaliteli ekmek üretmesi söz konusu olmaz. Bizler esnafı düşündüğümüz kadar tüketicileri de düşünmek zorundayız. Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Özellikle enflasyonun üzerinde olmaması konusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Temmuz itibarıyla hasat tamamlanacak, hasadın sonunda un fiyatlarında suni bir artış olursa geçmişte olduğu gibi biz ve gerekli kurumlar konuyu takip edecektir."

Balcı, gelecek aylarda hasadın tamamlanması ve un fiyatlarının oturmasıyla birlikte ekmekte enflasyon rakamlarından yüksek olmamak kaydıyla bir fiyat artışı için gerekli çalışmanın yapılacağına işaret ederek, esnafın da maliyetler karşısında dayanacak gücünün kalmadığını dile getirdi.

Yeni belirlenecek kilogram başına azami ekmek fiyatının enflasyonun üzerinde olmayacağını vurgulayan Balcı, "Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası
2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekmek zam fırıncılar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Yargıtaydan emsal karar: Eş rızası alınmadan borca kefil olunmaz

Yargıtaydan emsal karar: Eş rızası alınmadan borca kefil olunmaz

"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan 'faiz' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.