Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Türkiye'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokrasi eylem planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek.
18 Ağustos'ta açıklanacak ilk icraatlar şöyle:
Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.
Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmaya başlayacak.
Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.
Bu yılın sonunda tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.
Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.
Tarım sigortasının kapsamı genişleyecek.
İşsizlik sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.
TL kullanımı özendirilecek.
Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak..
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk bankasının notunu düşürdü!
İmar Barışı'na rekor başvuru!
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 13 yorum