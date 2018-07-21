Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Türkiye'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokrasi eylem planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek.

18 Ağustos'ta açıklanacak ilk icraatlar şöyle:



Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.

Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmaya başlayacak.

Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.

Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program açıklanacak.

Bu yılın sonunda tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.

Tarım sigortasının kapsamı genişleyecek.

İşsizlik sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.

TL kullanımı özendirilecek.

Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak..

