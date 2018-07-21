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Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli reformları içerisinde yer alan ekonomi reformu için düğmeye bastı.

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Türkiye'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokrasi eylem planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek.

18 Ağustos'ta açıklanacak ilk icraatlar şöyle:

Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.

Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmaya başlayacak.

Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.

  1. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program açıklanacak.

Bu yılın sonunda tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.

Tarım sigortasının kapsamı genişleyecek.

İşsizlik sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.

TL kullanımı özendirilecek.

Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak..

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan ekonomi Ak Parti vergi borç işsizlik

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ekonomi böyle mi düzelecek? Bunları yapınca dolar 1 tl mi olacak ya da asgari ücret 10000 tl mi olacak? Milletin gazını almaktan başka bir şey değil bu.
başkanım seçimden sonra çok büyük pilanlarınız vardı bekliyoruz bir ay oldu dolar düşecek dediniz yükseldi zamlar gelmeye başladı bi çıkıp planlarınızı açıklasanızda bide ögrensek piyasada bi rahatlasa
al e-devletini başına çal bir halta yaramıyor ama taktınız e-devlete
Bi an önce kredi faiz oranları düşürülmesi için ne gerekiyorsa yapılması lazım
Emekli ölüme terkedilecek ... En büyük reformu unutmuşlar ..
burada ekonomiyi rahatlacak ne var ben mi göremedim
3 AYLIK EYLEM PLANLARI İÇİNDE BANKA FAİZLERİNİN ADI BİLE GEÇMİYOR ....SIKINTI ÇOKKK BÜYÜK ZOMBİ FİRMALAR DOLAŞIYOR.YARISI İFLAS ETMİŞ ...ÇOĞU İFLAS ERTELEMESİ YAPMIŞ İÇİ BOŞALTILMIŞ FİRMALAR....İNŞAAT BİTME NOKTASINA GELDİ.....DEMİR 3300 OLMUŞ HERKES KEPENK KAPATIYOR ...
KARA PARA AKLAMA ve RANT OLUŞUMU BİTECEKMİ
DEDİKLERİNİZ LAFTA ALIM YOK SATIM YOK ENFLASYON CANAVARI HORTLAMIŞ SİZ HALA SEÇİMİN PEŞİNDESİNİZ MAHALLİ SEÇİMLERİ'DE SEÇİME DAHİL ETSEYDİNİZ ŞİMDİ KİMSE SEÇİMİ DÜŞÜNMEZDİ HERKES İŞİ GÜCÜ BIRAKIP SEÇİMİ BEKLİYOR YAHU YETER ARTIK BIRAKIN BU SEÇİM İŞLERİNİ BİRDE ÇALIŞIN BU ÜLKEYİ KURTARACAK ATILIMLAR YAPIN YOL KÖPRÜ KIRAATHANE AÇMAKLA BU İŞ OLUR MU EKONOMİ SIFIR, PARANIN DEĞERİ SIFIR ,EĞİTİM SIFIR,TARIM SIFIR HER YERİ BETON YAPIYORSUNUZ HER KESE AF GETİRİYORSUNUZ NEYİN AFFI İMAR AFFI NEDEN KARDEŞİM DEPREM ÜLKESİ DİYORSUN İSTANBUL'U BİTİRDİNİZ ÖNCEKİLER YAPMIŞ BENDE YAPAYIM HER YERİ BETON ETTİNİZ
YİNE YENİDEN MASALLAR
Durum Anlaşıldı Hey Fasa Fiso Hep Fasa Fiso Şarkılardaki Gibi
yaptiginiz eylemler tabana yansimiyo eski bir akp li olarak en buyuk sansiniz guclu rakibiniz olmayisidir...
sakın zaten devlet kurumlarında israfı önlersiniz, tasarruf dersiniz, aman aman sakın ha !
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