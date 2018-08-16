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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

Bağ-Kur ve SGK emeklilerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Erkenden parasını çekmek isteyen emekliler, PTT önünde geldi. Ödemenin yapıldığı PTT Edirne Başmüdürlüğü gişelerinden paralarını alan emekliler mutlu olduklarını söyledi.

Emekli Lidar Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesini çekmek için erkenden PTT'ye geldiğini anlattı.

"Allah devletten razı olsun" diyen Alan, "Bu para bize bir katkı oluyor, torunlarımıza harçlık ve evimize tatlı alabileceğiz. Mutluyuz, çok güzel bir uygulama, herkese teşekkür ederim. Bizler de ikramiyeyi sevdiklerimize ikram edeceğiz." dedi.

Bir başka emekli Şükrü Korkmaz ise ikramiyeye kurban alacağını anlattı.

İkramiyenin bayram öncesi bütçelerine büyük katkı sağladığını ifade eden Korkmaz, uygulama nedeniyle tüm emekliler adına yetkililere teşekkür etti.

Emekli Sandığı emeklilerine ise "bayram ikramiyeleri" yarın ödenecek.A A

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Anahtar Kelimeler:
Emekli kurban bayramı ikramiyeleri

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