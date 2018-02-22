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Enerji Bakanı'ndan 'bor' açıklaması

22 Şubat 2018 14:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız" dedi.

Enerji Bakanı'ndan 'bor' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda açıklamalar yaptı.
 
Albayrak "Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız" dedi.
 
Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırladıklarrını belirten Albayrak, ihaleyi bu yıl düşündüklerini kaydetti.
 
Albayrak, güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladıklarını ifade etti.
 
Özellikle YEKA ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Albayrak, "Bu yılki YEKA'ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı. 
 
"GÜNEŞ YEKA'SINDA İKİ İHALE PLANLIYORUZ"
 
Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Albayrak, "Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Bu alanda da ses getireceğini düşünüyoruz. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları1 yorum
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    her zaman yaptığınızı yapsanız damat bey direk satsanız daha kolay ve sessiz olur satılmadık bir şey kalmadı diyoruz maşşallah siz buluyorsunuz yine bravo
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