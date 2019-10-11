Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar doları yapılandırıldı. Yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için bankalar ve şirketler arasında ön mutabakatlar sağlandı. Böylece, enerji sektöründe 10 milyar dolarlık sorunlu kredi yapılandırılmış olacak.

AA muhabirinin bankacılık sektörü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün çeşitli bankalara 47 milyar dolar seviyesinde kredi borcu bulunuyor.

Son dönemde dolar kurundaki artışla yükselen elektrik üretim maliyetleri ve elektrik talebindeki yavaşlamayla oluşan arz fazlası, enerji yatırımcılarının bankalara olan borcunu ödemesini zorlaştırdı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, sektörde yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar dolar düzeyinde.

Bu borcun ödenmesi için bankalar ve şirketlerin yaptığı görüşmeler sonrasında 7,5 milyar dolarlık kredinin yapılandırıldığı öğrenildi. 2,5 milyar dolarlık kredinin de yıl sonuna kadar yapılandırılması için bankalar ve firmalar arasında gerekli ön mutabakatlar sağlandı.