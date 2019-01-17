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Enerjide 150 milyon avroluk satış

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

Palmet Enerji AŞ Üst Yöneticisi Doğanay Samuray, Almanya merkezli EWE Türkiye Holding bünyesindeki Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şirketlerini yaklaşık 150 milyon avro bedelle satın almak üzere dün anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Enerjide 150 milyon avroluk satış

Samuray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EWE Türkiye Holding bünyesindeki söz konusu şirketlerle geçen yıl martta satışa çıkarıldıklarından beri ilgilendiklerini söyledi.

Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şirketlerinin satışı konusunda dün anlaşmaya vardıklarını dile getiren Samuray, "Gizlilik hükümleri gereği tam bir rakam veremiyorum ama yaklaşık 150 milyon avroluk bir işlem. Şu anda sözleşme aşamasındayız. Bürokratik süreçlerin bu yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanacağını öngörüyoruz." dedi.

Samuray, halihazırda Erzurum ve Gebze'de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, gaz dağıtım sektöründe daha da büyümek istediklerini ve sektördeki başka şirketleri de satın almak amacıyla izlediklerini kaydetti. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Palmet enerji EWE Türkiye Holding

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