FİNANS

EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerini maliyetlere bakarak belirliyoruz." dedi

EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerine lisans için gereken 60 bin ton satış limitine ilişkin, "Bayilerle dağıtım şirketleri arasında biten sözleşmeden kaynaklı problemler var. Süreci takip ediyoruz. 576 bayiden fizbl olmayanlar kapanır. Şartları yerine getirmeyen sistemin dışında kalacak" şeklinde konuştu. EPDK)Başkanı Mustafa Yılmaz, "İran'a yapılan ambargoların petrol fiyatlarını 60lı seviyelerden 80li seviyelere çıkarttığını dile getirdi.

Yılmaz açıklamasının devamında, "Zamlarla ilgili her ay maliyetleri değerlendiriyoruz. Yapılan hesaplar şeffaf hesaplar. Kurun maliyetlere etkisi var. Tarifeyi yaparken tüketicileri dikkate alıyoruz" dedi

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyorBalıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyor
Bakan Albayrak enflasyonu yorumuBakan Albayrak enflasyonu yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatura elektrik zam epdk

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolandırıcılar masraf iadesi ve hediye vaadiyle 'yemleme' yapıyor

Dolandırıcılar masraf iadesi ve hediye vaadiyle 'yemleme' yapıyor

Ormandan topladığı defne yaprağının tonunu 9 bin liradan satıyor

Ormandan topladığı defne yaprağının tonunu 9 bin liradan satıyor

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyor

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Eylül ayının zam şampiyonu domates

Eylül ayının zam şampiyonu domates

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.