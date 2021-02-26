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Esnaf borçları ertelenecek mi? TESK’ten bankalara önemli çağrı! Esnaf borçlarına erteleme olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2021 14:59 | Son Güncelleme

Çok sayıda esnafın merakla beklediği esnaf borçları ertelenecek mi konusuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bankalardan aldığı ticari ve ihtiyaç kredilerini ödemekte çok zorlandığını belirtti. Palandöken, “Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı.” ifadesini kullandı. Peki, esnaf borçlarına erteleme olacak mı? İşte detaylar…

Esnaf borçları ertelenecek mi? TESK’ten bankalara önemli çağrı! Esnaf borçlarına erteleme olacak mı?

Son dönemde pek çok esnaf vatandaş tarafından esnaf borçları ertelendi mi şeklinde araştırmalar yapılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Aynı zamanda bankalara, esnaf borç erteleme konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

ESNAF BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Palandöken esnafın kamu bankaları ve özel bankalara olan ihtiyaç ya da ticari kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydetti. Palandöken açıklamasında; “Esnafımız bankalardan aldığı ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlanıyor ve iş yerleri açılsa bile en az 2-3 yıl tüm kazancı bu borçları ödemesine gidecek. Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle verilen desteklerden yararlanamayan ve zor günleri kredi çekerek atlatmaya çalışan esnafın umutla iş yerlerini açmayı beklediğini bildirdi.

ESNAF BORÇLARINA ERTELEME ÇAĞRISI

Esnafın iş yerini açtıktan sonra birikmiş borçlarını ödemesi için çalışacağını ifade eden Palandöken şu ifadeleri kullandı:

"İş yeri açılmadan önce de açıldıktan sonra da bu borçları, diğer SGK primleri, vergi borçları, yapılandırma taksitleri gibi ödemeler hep üst üste geldi. Esnafımızın 31 Aralık 2020 öncesi dönemde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla Halkbank'tan aldığı kredilerin 2021'in ilk 6 ayındaki ödemeleri ertelenmişti. Diğer tüm kamu ve özel bankalar da bu rahatlatıcı kararı örnek almalı. Esnafın ticari ve ihtiyaç kredileriyle diğer tüm borçları 2022'ye ertelenmeli."

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