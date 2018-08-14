Esnafdan döviz bozdurma eylemi

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı.

"BU HAREKETİN BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı. Grup adına ASDER üyesi İrfan Çalışkan bir basın açıklaması yaptı. Çalışkan, "Biz, Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine, karşı duruş olarak elimizdeki dövizleri bozdurarak ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız" dedi.