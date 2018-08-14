FİNANS

Esnafdan döviz bozdurma eylemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

Esnafdan döviz bozdurma eylemi

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı.

"BU HAREKETİN BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı. Grup adına ASDER üyesi İrfan Çalışkan bir basın açıklaması yaptı. Çalışkan, "Biz, Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine, karşı duruş olarak elimizdeki dövizleri bozdurarak ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız" dedi.

esnaf-eylem


DOLARLARINI BOZDURDULAR

Daha sonra grup bozdurmak üzere yanlarında getirdikleri dolarları çıkardı. Esnafın bir bölümü ise "Yak" diye slogan attı. Grup daha sonra dolarları bozdurmak üzere meydanda bulunan banka şubesine gitti. Esnaf toplam 100 bin dolar bozdurarak vadeli hesaplarına yatırdı. Döviz bozduran bir esnaf, "Dolar bozdurmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bu sırada döviz bürosunda ise çok sayıda döviz bozduran kişinin olduğu görüldü. DHA

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Bitcoin 6 bin doların altına geriledi Bitcoin 6 bin doların altına geriledi
AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeriAK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf eylem doviz bozdurma

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitcoin 6 bin doların altına geriledi

Bitcoin 6 bin doların altına geriledi

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Burgan Bank 2018 yılının ilk yarısını, 132 Milyon TL vergi öncesi kâr elde ederek tamamladı

Burgan Bank 2018 yılının ilk yarısını, 132 Milyon TL vergi öncesi kâr elde ederek tamamladı

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.