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FED faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 22:02 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini %2,25-%2,50 aralığında sabit tuttu.

FED faiz kararını açıkladı

FED politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre federal fonlama faizi 2.25 – 2.50 aralığında kaldı.

FED Başkanı Jerome Powell, TSİ 22:30'da basın konferansında açıklama yapacak. Fed kararı öncesi 5,2679 olan dolar/5.24 seviyesine geriledi.

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