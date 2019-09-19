FİNANS

Fındık üreticisi fiyattan dertli

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Karadeniz'de hasadı tamamlanan fındıkta alımlar sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL’den alınmasına rağmen serbest piyasada fiyat 15 TL'ye geriledi. Üreticiler, fındık fiyatının düşmesinden yakınıyor.

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Karadeniz'de Ağustos ayının başında başlayan fındık hasadı tamamlanırken, üreticiler yüksek kesimlerde halen harmanda fındık kurutma işlemini sürdürüyor. TMO tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL'den alınmasına rağmen, serbest piyasada fındık fiyatı 15 TL dolayında seyrediyor. Sezon başlangıcında 14 TL'nin altına düşen fındık fiyatı, TMO'nun fındık alımını başlatması ve üreticilere ödeme yapmasıyla 15 TL bandına ulaştı. Serbest piyasada halen fiyatlar TMO alım fiyatının altında seyrederken fiyattaki iniş ve çıkışlar ise üreticiyi endişelendiriyor.

'BEKLENEN FINDIK REKOLTESİ YOK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, sezonun ilk başlangıcında Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tarafından bilgilendirme panosuna serbest piyasa fiyatının TMO fiyatı altında yazılmasıyla, serbest piyasada panik havası oluştuğunu, bu nedenle fiyatların düşük seyrettiğini belirterek, “Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası'nın tabelasına 15 TL yazmasıyla beraber fındıkta serbest piyasada bir dalgalanma meydana geldi. Üreticinin fındığını daha ucuza almak için panik havası yaratmaya çalıştılar. Bir dönem bu işte başarılı oldular. TMO fındığı geri gönderiyor gibi spekülasyon da oluşturmaya çalıştılar. Dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatları gevşedi. Gurbetçi üreticilerimizin geri dönmeye başlaması ve okul sezonu açılma günü aynı dönemlere denk geldiği için serbest piyasaya biraz daha fazla ürün indi. Dolayısıyla serbest piyasada bunu fırsata çevirmek isteyen tüccarlar bunu değerlendirdiler ve 13.50 TL'ye kadar fındık fiyatını düşürdüler. Şimdi ise TMO'nun fındık alımını sürdürmesi ve ödeme yapmasıyla fiyatlar tekrar yükselmeye başladı" dedi. TMO'nun fındık alımını sürdürdüğünü ve ödeme yaptığını hatırlatarak, üreticilerin serbest piyasada pazara ihtiyacı kadar fındık indirmelerini de isteyen Akça, "Emanete fındık bırakmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu sene beklenen fındık rekoltesi yok, o nedenle fiyatların serbest piyasada artması üreticilerimizin elinde. Emanete bırakılan her fındıktan üretici zarar ediyor. Emanete bıraktığınız fındık sizin olmadığı için tüccar, sanayici ihtiyacını görüyor. Serbest piyasada da fındık fiyatları yükselmiyor. Fındığınıza bu saatten sonra siz sahip çıkacaksınız. Bizler, yetkililer ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

BORÇLU OLAN SATTI

Fındığını TMO'ya satmaya götüren üretici Ersin Şener, fakirin fındığını erkenden satmak zorunda kaldığını belirterek, "TMO, fındık alımından 15 gün sonra ödeme yapıyor. O yüzden fiyatlar biraz yükseldi. Biz fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İnşallah yükselir. Fakir fındığını satmak zorunda kaldı. Okula öğrenci gönderecek ve borçlu olan üreticiler fındığını sattı. Bizler serbest piyasa yerine TMO’yu tercih ettik. İnşallah fiyatlar artar. Üreticiler olarak memnun kalırız" dedi.

'ŞİMDİ TMO VAR'

Fındık üreticisi Ahmet Hamur ise, serbest piyasa yerine TMO'yu tercih ettiğini anlatarak, "Emanete fındığını verip de fiyatın yükselmesini bekleyenler beklemeye devam etsin. Devlette sıra numaranı alıyorsun, fındığını gelip veriyorsun. Paran hesabına yatıyor. TMO’nun fındık hasadı başlamadan önce fiyat açıklaması üreticiler açısından güzel oldu. Borsaların açıkladığı fiyatlar piyasadaki düzeni bozdu. Devletin bundan sonraki yıllarda da fındık üreticilerini desteklemesini bekliyorum. Üreticiler de fındığını devletine teslim etsin. Eskiden FİSKOBİRLİK vardı, şimdi TMO var. Devlet kendisi para kazansın" şeklinde konuştu.

'FINDIK ORDU İÇİN HER ŞEY'

Fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasıyla, serbest piyasada fiyatların yükseleceğini umut ettiklerini fakat fiyatların düşük olmasıyla fındığını TMO'ya götürdüğünü vurgulayan Fatih Özbucak ise, "Fındık fiyatları serbest piyasada düşüyor. Bunun nedeni gurbetten gelen vatandaşların fındıklarını emanete bırakmasıdır. Bu nedenle bizler de TMO’yu tercih ettik. İnşallah fındığımızı vereceğiz. Borsa tabelasına 15 TL yazmasaydı, fındık serbest piyasada belki 16 TL olacaktı. Burada beklemeye de gerek kalmayacaktı. TMO’nun fiyatı hasat öncesinde açıklaması çok iyi oldu. Ordu için fındık düğün, ev, araba gibi. Fındık Ordu için her şey" diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Fındık Rekoltesi fiyat üretici

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